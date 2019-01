Drammatico frontale a Borgomasino: vigile del fuoco muore sulla provinciale 78

BORGOMASINO - Un tremendo incidente stradale si è verificato ieri sera, intorno alle ore 21:00, sulla provinciale 78 di Vestignè, all'altezza di Borgomasino: un Doblò Fiate e un'Audi A3 si sono scontrati e il Doblò è finito in un fosso. Il bilancio dell'incidente è drammatico: un morto e un ferito grave.

L'incidente e i soccorsi

La vittima si chiama Ivan Ferrero, 37 anni, vigile del fuoco residente a Saluggia ma in servizio a Ivrea. Per estrarre il suo corpo, rimasto incastrato nelle lamiere del Doblò, è stato necessario l'intervento dei suoi "colleghi" vigili del fuoco. Il ferito invece è uscito con le proprie gambe dall'auto ed è svenuto poco dopo: trasportato con l'elisoccorso al Cto, è entrato in pronto soccorso in codice rosso. Le condizioni sono migliorate nella notte, tanto che la prognosi data dai medici è di 30 giorni circa. La provinciale è stata chiusa per diverse ore per consentire a vigili del fuoco, medici e carabinieri di soccorrere le vittime e mettere in sicurezza la strada.