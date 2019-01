Scappa dalla polizia municipale, passa con il rosso e si schianta su un'auto: follia di un 25enne

TORINO - Notte parecchio movimentata a Torino: durante i controlli della polizia municipale, intorno alle 23:10, una Bmw 118 ha fatto finta di fermarsi all'alt, poi ha proseguito accelerando. Da quel momento è iniziata una fuga per le vie della città tra l'auto e la polizia municipale.

La fuga e l'incidente

In Lungo Dora Agrigento, in direzione corso Giulio Cesare, il fuggiasco è transitato a velocità sostenuta con il semaforo rosso a un incrocio e ha colpito in pieno un'altra vettura, una Ford Focus, che stava percorrendo corso Giulio Cesare verso Ponte Mosca. Gli occupanti di quest'ultimo veicolo hanno riportato lesioni e sono stati trasportati al pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni Bosco con codice giallo. Il conducente della Bmw 118, dopo l'impatto, ha tentato di darsi nuovamente alla fuga, ma è stato bloccato: si tratta di un 25enne italiano, indagato per il reato di fuga in sinistro stradale con lesioni e sanzionato amministrativamente per le violazioni al Codice della Strada per circa 600 euro, con decurtazione di 30 punti e ritiro della patente di guida.