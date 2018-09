Prese a pugni ragazza per rapinarla in metrò a Milano: incastrato dal tatuaggio sull mano

MILANO - La polizia ha posto in stato di fermo un 19enne romeno pluripregiudicato con l'accusa di aver sferrato un pugno in faccia e rapinato una 33enne all'interno della fermata Loreto della metropolitana di Milano il 3 agosto scorso. Secondo quanto riferito dalla questura del capoluogo lombardo, ad incastrare l'uomo, Abel Vasile B., è stato un vistoso tatuaggio disegnato sulla mano immortalato dalle telecamere di sicurezza. Un dettaglio mandato a memoria dagli agenti della Polmetro che il 4 settembre scorso hanno incrociato l'uomo in metropolitana e lo hanno posto in stato di fermo d'iniziativa dopo che la vittima lo aveva riconosciuto «senza ombra di dubbio». Nei giorni scorsi il fermo è stato convalidato dal giudice.

La rapina e l'arresto

Quando è stato bloccato, l'uomo è stato trovato in possesso di un telefono rubato e per questo accusato oltre che della rapina della donna anche di ricettazione. La rapina, compiuta intorno alle 12.30 di quel venerdì d'agosto sulle scale della stazione Loreto, era stata caratterizzata da una violenza assolutamente gratuita: l'uomo aveva avvicinato la donna rivolgendole una domanda e appena lei si era girata era stata raggiunta da un violento pugno sull'occhio sinistro. A questo punto l'uomo le aveva strappato la borsa di Louis Vuitton che portava al braccio e un paio di orecchini d'oro che indossava, per poi dileguarsi.

Un pluripregiudicato con nove «alias»

La borsa era stata poi ritrovata nei pressi di piazza Aspromonte con il portafoglio con i documenti ma senza i soldi e il cellulare. Il 19enne è pregiudicato per diversi reati, risulta essere stato schedato con nove «alias» e ha affermato di vivere in un piccolo campo di roulotte sotto un ponte in zona Lambrate.