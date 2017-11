Sassi dai cavalcavia, torna l'emergenza: muore donna di 62 anni

MILANO – Nel Belpaese torna l'incubo dei sassi lanciati dai cavalcavia. Una donna di 62 anni è morta per arresto cardiaco dopo che l'auto sulla quale viaggiava è stata colpita ieri notte da una grossa pietra che pesava circa un chilo e mezzo. Il tragico evento è avvenuto a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, sulla strada provinciale 121, nel tratto verso Carugate, intorno alle 23.30 di ieri notte. Il masso ha sfondato il parabrezza dell'auto senza provocare feriti, ma la donna, a causa dello choc subito, ha avuto subito un infarto ed è morta pochi minuti dopo il trauma. La 62enne era seduta sul sedile anteriore e abitava a Cernusco sul Naviglio. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Cassano d'Adda.

Sasso dal cavalcavia: muore una donna

Una donna di 62 anni ha perso la vita ieri notte mentre stava rientrando a casa insieme agli amici di un gruppo di preghiera. Avevano trascorso insieme la serata a Pontirolo Nuovo, in provincia di Bergamo, e stavano tornando a Cernusco sul Naviglio. All'improvviso – erano circa le 23,30 - la macchina con la quale viaggiavano è stata colpita in pieno da un sasso di calcestruzzo lanciato da sconosciuti da un terrapieno sulla strada provinciale 121 tra Cernusco sul Naviglio e Carugate, nel territorio di competenza dei carabinieri della compagnia di Cassano d’Adda. L'impatto è stato violentissimo e la pietra ha sfondato il parabrezza.

Un'emergenza in crescita che causa morti e feriti

Miracolosamente nessuno è rimasto ferito nell’impatto, ma la donna è stata subito colta da malore a causa dello choc ed è andata in arresto cardiaco. Pochi minuti dopo è morta a causa di un infarto. Alla guida dei veicolo c'era un uomo di 43 anni. Il sasso in questione pesava oltre un chilo ed è stato lanciato da un terrapieno alto circa 5 metri sulla corsia opposta. L'impatto con la macchina avrebbe potuto avere conseguenze perfino peggiori di queste e provocare un incidente coinvolgendo altre vetture. Quello dei sassi lanciati dai cavalcavia è un fenomeno raccapricciante e secondo l'Asaps, che ha messo in piedi un osservatorio per monitorarlo, si tratta di una vera e propria emergenza. Nel 2016 sono stati registrati ben 85 episodi, 80 sulla rete ordinaria e 5 sull’autostrada, che hanno ferito – fortunatamente - solo 4 persone. Nel 2017, invece, gli episodi sono stati già 63, 7 in autostrada, 56 sulle statali. Anche quest'anno ci sono stati diversi feriti e ora si conta la prima vittima.