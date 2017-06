Incendio al parco Posatora di Ancona, i piromani sono una baby gang. Tre fermi

ANCONA – Dopo gli incendi sulla Pontina, tocca al parco Posatora e la Palombella di Ancona. Ma anche se l’Italia è assediata dal gran caldo e dalla siccità, a dare fuoco sono stati dei ragazzini – come testimoniato da una persona. Secondo quanto riferito, un gruppetto di ragazzi sarebbe stato visto aggirarsi nel parco di notte. Poi, sempre questo gruppetto, sarebbe stato visto «giocare col fuoco» e, guarda caso, poco dopo è scoppiato l’incendio. La collina di Posatora è stata invasa dalle fiamme poco dopo le 23:30, ora in cui è scattato anche l’allarme incendio, nella notte tra mercoledì e giovedì. Le fiamme hanno divorato sia la parte bassa dei parchi Belvedere ed Eraclio Fiorani. Che si trovano a due passi dalla Flaminia e dalla zona residenziale della Palombella. Le fiamme, alte anche dieci metri, sono state favorite dalla siccità e dalle solite sterpaglie secche che hanno causato un’alta colonna di fumo visibile anche da molto distante.

L’incendio

Dopo l’allarme, che ha tenuto in ansia gli abitanti del luogo, le due squadre di Vigili del Fuoco accorsi sul luogo con 2 autopompe e una campagnola, hanno dovuto lottare a lungo per controllare e spegnere le fiamme. L’operazione di contrasto è durata tutta la notte, e non è stata facile, poiché l’incendio si rianimava spesso in luoghi diversi. Nel frattempo, le unità speciali provenienti da Ancona e Falconara si davano un gran daffare per contenere il perimetro, ritenuto ad alto rischio

I piromani

Grazie alle testimonianze, la polizia di Ancona si è subito messa sulle tracce di un gruppo di minorenni che sarebbero i responsabili dell’incendio, di chiare origino dolose. Il principale testimone dell’accaduto sarebbe un giovane anconetano che stava passeggiando con la propria fidanzata nel parco, proprio nell’ora in cui il gruppetto di giovani pare stesse ‘giocherellando’ col fuoco nei pressi di una staccionata, credendo forse di essere soli e non visti. I ragazzini si divertivano a incendiare dei piccoli arbusti. Tuttavia sembra che poi si dessero da fare per spegnerli, dopo un po’. Solo che quando hanno preso di mira un grosso cipresso, non devono essere riusciti a spegnere le fiamme, che così si sono propagate – nonostante l’intervento di alcune altre persone accorse sul luogo che hanno tentato di soffocare inutilmente le fiamme con l’uso di coperte e altri mezzi di fortuna. Ora sono stati fermati tre ragazzi, che sono stati sentiti dagli agenti della Squadra Volante di Ancona, diretta dal vice questore Cinzia Nicolini e dal vice Franco Pechini. Si attendono sviluppi.