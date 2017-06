Sciopero trasporti: Italia in preda al caos

ROMA - Ed eccoci di fronte all’ennesimo sciopero dei trasporti. Nessuna novità quindi, un déjà-vu con cui tutti, prima o poi, dobbiamo scontrarci. Quello della giornata di oggi è stato indetto sia da sindacati di base che autonomi e interesserà qualsiasi settore della mobilità. Stop, quindi, a treni, aerei e metro.

La protesta

Lo sciopero è partito a causa della protesta indetta a «difesa del diritto di sciopero e contro le privatizzazioni e liberalizzazioni del settore». Ma il commissario straordinario di Alitalia, Luigi Gubiotosi è di tutt’altro avviso: «Gli scioperi di venerdì d'estate sono da irresponsabili». Durante un’intervista a Uno Mattina afferma addirittura che non ha neppure compreso bene il motivo di tanta agitazione «Non ho capito bene perché si sciopera, è un regalo alla concorrenza». Su ben 620 voli, Alitalia farà di tutto per non cancellarne più di 160. In pratica vorrebbe trasformare il nostro venerdì nero in un grigino sbiadito.

Blocco dei treni fino alle 21 di questa sera

Lo sciopero dei treni, iniziato ieri alle ore 21.00 terminerà nella giornata di oggi nello stesso orario. Coinvolgerà, ahimè, sia Trenitalia che Ntv e Trenord. Ma una buona notizia c’è: secondo quanto dichiarato da Trenitalia le Frecce non si fermeranno. Per quanto riguarda Italo ci si può collegare al sito per vedere quali sono i treni che circoleranno regolarmente. Mentre i regionali garantiranno il servizio dalle ore 18.00 alle 21.00. Stessa cosa dicasi per i trasporti che collegano Roma Termini con l’aeroporto di Fiumicino.

Bus e Metro di Roma e Milano

Lo sciopero di Roma riguarda sia la rete Atac che Roma Tpl. Ma vi sono delle fasce orarie garantite: dalle ore 17 alle 20. Mentre a Milano verranno garantiti i trasporti di Atm dalle ore 15 alle 18.

Problemi anche per chi vola

Anche le persone che necessitano di spostarsi in aereo troveranno enormi difficoltà. Alitalia-Sai sciopererà fino alle ore 14. Per maggiore sicurezza vi invitiamo a collegarvi al sito dell’Enac al fine di ottenere un elenco completo dei voli garantiti. La fascia garantita sarà dalle ore 18 alle ore 21.