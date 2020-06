L' open banking va on air su Spotify con Fabrick

Parte il 18 giugno «Fabrick: Open banking, Open Voice», il canale podcast interamente dedicato al tema dell’open banking, per chiunque voglia approfondire il fenomeno che sta rivoluzionando il settore finanziario e che, soprattutto, sta rapidamente portando al pubblico finale un nuovo mondo di servizi digitali che possono fare la differenza, nel business e nella qualità della vita.«Open Banking, Open Voice» vuole essere un modo concreto di preparare il pubblico all’era dell’invisible banking.

Fabrick

Roberta Pietra, Head of brand marketing and communication di Fabrick: «Fabrick è un operatore BtoB, nato con l’obiettivo di promuovere la collaborazione tra realtà finanziarie tradizionali, grandi corporate e fintech per disegnare insieme nuovi servizi e modelli di business. In una parola: l’open banking. Si tratta di un nuovo approccio di mercato che si fonda su un aspetto normativo trainante - l’entrata in vigore della PSD2 - e sulla sempre più rapida evoluzione tecnologica. Generalmente si ha la percezione dell’open banking come di un mondo complesso, forse a causa del linguaggio tecnico con cui viene spesso raccontato tra addetti ai lavori. In virtù del successo che sta riscontrando in termini di semplificazione del settore finanziario, è importante che la comprensione di questo fenomeno sia condivisa da un pubblico più vasto, rappresentato non solo da tutta la filiera ma, soprattutto, dai clienti finali, ai quali offrirà sempre di più nuove soluzioni di rapida fruizione e di concreta utilità nella gestione delle proprie risorse finanziarie. A questi servizi si potrà accedere attraverso diversi canali e soggetti: per questo, come Fabrick, crediamo sia utile mettere a fattor comune la conoscenza degli esperti del nostro ecosistema per condividerla con il pubblico dei potenziali utilizzatori, che realizzano con noi nuovi servizi, e con gli utenti finali. Nel canale podcast abbiamo identificato lo strumento più adatto a questo scopo.»

Ogni mese saranno disponibili nuovi podcast sul canale Spotify «Fabrick: Open banking, Open Voice» e sui social media di Fabrick (Twitter e LinkedIn). Il format ospiterà interviste, approfondimenti e contributi esterni per raccontare le prospettive e i trend in atto, decodificando con un linguaggio semplice i tanti tecnicismi che caratterizzano il settore. La normativa europea PSD2, i pagamenti digitali, API e piattaforme ma anche imprenditorialità, innovazione e open innovation, sostenibilità e smart working sono solo alcuni dei temi che saranno approfonditi. Sono già disponibili i podcast degli eventi webinar organizzati da Fabrick per raccontare le applicazioni del modello Open Banking e a brevissimo anche quelli dei Talking Heads di Fintech District.