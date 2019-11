Trasformare il proprio hobby in un lavoro full-time: le regole del successo

A volte, per poter realizzare i propri sogni bisogna fare delle rinunce, magari ad un ruolo manageriale o ad un ottimo stipendio, ma solo così, con costanza e determinazione, avremo la possibilità di ottenere dei risultati. Lo sa bene Sabrina Bertazzo, conosciuta online come Andrea Sachs, che dopo un grande e duro lavoro, fatto di impegno e rinunce, ha trasformato il suo hobby in un lavoro full-time. Ecco come inizia la sua intervista.

Ciao Sabrina, per iniziare ci racconti qualcosa su di te?

Ciao! Mi chiamo Sabrina ma sul web uso lo pseudonimo di Andrea Sachs. Ho 34 anni, ho studiato Economia Aziendale ed ho vissuto lontano da casa per 10 anni: prima della laurea ho accettato uno stage di 3 mesi a Londra, che si è poi trasformato in un contratto a tempo indeterminato. In quegli anni volevo fare carriera: volevo ricoprire un ruolo manageriale in un'impresa di successo e avere un ottimo stipendio. E così, ho lavorato tanto, tantissimo e, con tanti sacrifici, a 30 ho raggiunto entrambi gli obiettivi: una posizione da Sr. Project Manager in Amazon Europa e uno stipendio che sfiorava le sei cifre. A quel punto, ho capito che era arrivato il momento di focalizzare i miei sforzi sulla mia passione: viaggiare.

Prima di parlarci del tuo successo da nomade digitale, ci racconti di cosa ti occupi?

Lavoro nel campo digital e mi occupo di:

strategie digitali: sono digital strategist per le PMI, mi occupo di social, branding, community e SEO;

web writing: scrivo per me e per altri;

formazione: tengo dei corsi sulle strategie digitali e sul trovare la propria strada.

In generale mi definisco una content creator/influencer/blogger. Inoltre, nel 2017 ho deciso di realizzare un altro sogno che custodivo nel cassetto: ho avviato un piccolo brand di cartoleria di design, «inchiostro and paper», che rappresenta appieno il mio stile di vita e di pensiero.

