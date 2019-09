Conoscere e orientarsi nel mondo della digital transformation

Sempre più spesso si sente parlare di Digital Transformation: il mondo del lavoro diventa più dinamico e il desiderio di accrescere le conoscenze sull'innovazione digitale da parte di professionisti e aziende è ora più sentito. Da questa trasformazione scaturisce l'industry 4.0, ovvero la quarta rivoluzione industriale. La prima era stata segnata dall’avvento dell’uso del carbone, poi il passaggio all’elettricità e nel il Novecento il passaggio alla modernità. Oggi assistiamo a una nuova fase, a una produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa, dove l’interazione uomo-macchina diventa sempre meno diffusa per fare spazio alle nuove automazioni.

Nuovi settori

Nuovi settori incentrati sulle nuove tecnologie digitali si sono creati in risposta a questo cambiamento: le potenze di calcolo permettono maggiore connettività e l'Internet of Thing (IOT), tecnologia smart e domotica. Nel passaggio da «digitale» a» «fisico», ad esempio la manifattura diventa additiva, in quanto la realizzazione di parti componenti, semilavorati o prodotti finiti avviene attraverso una tecnologia additiva, ossia le stampanti 3D.

Strumenti e competenze

Questo continuo mutamento, non solo ha contribuito alla nascita di nuove figure di specialisti, ma sta anche trasformando le professioni già esistenti in chiave tecnologica e Milano, insieme ad altre importanti città italiane come Roma, Torino e Firenze, rappresenta il fulcro di questa evoluzione. Gli esperti in questi campi a 360° stanno nascendo adesso. Per questo è estremamente importante fornire i giusti strumenti e competenze a chi desidera intraprendere o migliorare una carriera nei settori della tecnologia e dei contenuti digitali. Un'esperienza concreta, composta non solo dalla teoria, ma soprattutto da tanta pratica è ciò che più di tutto aiuta a formare le persone a livello tecnico, professionale e umano.

Nuova generazione di figure professionali

«NUMEN è un Istituto di Formazione nel campo dell’Innovazione Digitale. Vogliamo creare una nuova generazione di figure professionali specializzate nella Digital Transformation, l'industry 4.0 e nell’Innovazione tecnologica, che siano in grado di rispondere alle reali esigente del nuovo mercato del lavoro» commenta Salvo Trovato, Direttore didattico dell’Istituto. Il 19 Settembre l'istituto NUMEN accoglierà tutti coloro che vorranno intraprendere una professione creativa e all'insegna del digitale. L' Open Day sarà l'occasione giusta per scoprire i percorsi formativi Master, Short Master e One-Year. Le formule differenti dei corsi sono sviluppate appositamente per permettere sia a studenti che lavoratori di poter frequentare, offrendo corsi sia full-time che serali.

Come si svolgerà?

Verranno trattate tre principali Macro Aree di formazione, in cui verranno presentati i diversi corsi interessati dai rispettivi docenti: Graphic/Web Design e Digital Marketing; Design e Industry 4.0; Multimedia e Digital Art. Tra i corsi in maggiore rilievo figureranno ad esempio Videomapping, Graphic e Web Design, product e furniture design, digital fabrication, animazione 2D/3D e molti altri. Chi parteciperà all'orientamento avrà l'opportunità di scoprire come con la metodologia giusta e i professionisti del settore nel ruolo di docenti, sarà possibile realizzare veri progetti in modo concreto.

