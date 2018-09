I concorsi a premi più virali? I Quiz

MILANO - È praticamente impossibile che non siate mai «capitati» su un quiz online. Il quiz è infatti la tipologia di contest online largamente più utilizzata, soprattutto dall’avvento dei Social Media. Secondo Buzzsumo infatti un quiz viene condiviso mediamente 1900 volte, con picchi di 4 milioni.

Quali le tipologie di quiz più usate?

I quiz sono soprattutto di due tipi, il primo prevede di indovinare le risposte corrette (il «Graded Quiz»), con un risultato finale, mentre il secondo tipo risponde al cosiddetto «Outcome Quiz», ovvero il «quiz di personalità» che tanto successo ha avuto dal momento della comparsa dei Social (Facebook, soprattutto). Gli utenti partecipano per sapere che tipo di personaggio delle favole sono, quale animale, quale protagonista dei Simpson...

L’Outcome Quiz, infatti, ci dice qualcosa su noi stessi, e ce lo dice in modo rassicurante. I quiz di personalità infatti tendono a sottolineare gli aspetti positivi, in modo da far sentire bene l’utente. In questo modo il partecipante è anche portato a condividere il proprio risultato sul Social preferito.

Vari sono i tool online per poter creare facilmente quiz contest, tool che permettono quindi di creare domande e soluzioni e inserire il tutto all’interno del proprio sito, pronto per essere condiviso. Pochi però rispettano la normativa italiana e le ultime disposizioni europee sulla privacy (la «famosa» GDPR). I dati dei partecipanti ad un concorso online devono infatti essere registrati su server italiani, cosa che non avviene con quasi tutte le piattaforme che offrono servizi di questo tipo.

Quiz Contest: La soluzione italiana di Leevia

Leevia, la piattaforma italiana per creare contest online legali, ha rilasciato un nuovo strumento in grado creare un contest quiz in modo facile e, soprattutto, legale, in quanto i propri server sono posizionati in Italia. Con Leevia Quiz Contest si può quindi utilizzare questa tipologia di concorso a premi per fare Lead Generation, facendo registrare i partecipanti sul sito del concorso, il tutto in assoluto rispetto della GDPR. Il Brand otterrà quindi un notevole engagement social potrà ampliare il proprio database, da utilizzare per operazioni di re-marketing.

Leevia Quiz Contest è un tool semplice da usare, in cui l’unica limitazione è l’immaginazione.

Leevia - Quiz online (Leevia)

Si può scegliere il tema, indicare le domande e le risposte dei vari passaggi e inserire i risultati, il tutto attraverso una dashboard interna utilizzabile da chiunque, in cui si possono modificare le grafiche e la creatività e in cui il concorso è costantemente monitorato in termini di numero di partecipanti e di impatto sui Social.

Come tutti i prodotti Leevia, anche Quiz Contest è mobile first, ha grafiche e lingua personalizzabili, controlli anti-spam e anti-frode, form di registrazione con campi personalizzabili e la condivisione della partecipazione su Facebook, Twitter, Messenger e WhatsApp.​​​​​​​

Leevia Quiz Contest si aggiunge agli altri prodotti della suite Leevia per la Lead Generation: Foto Contest, Video Contest, Instagram Contest, Foto Frame, Sondaggi, Giveaway, Rush and Win, Coupon e Instat Win.