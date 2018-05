Lottomatica cerca startup per innovare il suo «Gratta e Vinci»

MILANO - Innovare il «Gratta e Vinci», il suo vero prodotto di punta. E’ questo l’obiettivo di Lottomatica, una delle aziende italiane che più di tutte ha saputo rinnovarsi continuamente, anche grazie al digitale, introducendo modalità innovative nel comparto dei giochi a partire dall’automazione della gestione del Gioco del Lotto fino al lancio del Gratta e Vinci Online.

Ora, lo scopo è trovare delle soluzioni innovative che possano migliorare il tanto amato «Gratta e Vinci». Per questo Lottomatica ha lanciato una chiamata a imprenditori e startup affinché possano contribuire ad apportare delle nuove soluzioni in ottica open innovation. La competizione è stata realizzata in partnership con il Gruppo Digital360 e si chiuderà il 31 maggio.

La call è rivolta a sviluppatori, provider tecnologici, agenzie, professionisti della creatività e della comunicazione, studenti, chiamati a trovare delle soluzioni relativamente a nuovi concept del servizio, nuove funzionalità, nuove esperienze d’uso che possano essere declinate sui diversi canali digitali (web, mobile), soluzioni che utilizzino tecnologie innovative, come blockchain o intelligenza artificiale. Può essere un concept di innovazione radicale delle lotterie scratch and win online che metta in discussione il prodotto, il modo in cui viene venduto o la meccanica di gioco, trovando nuovi ambiti di applicabilità, nuove modalità di gioco o di vendita per trasformare l’esperienza di intrattenimento associata al Gratta e Vinci online in qualcosa di diverso e interessante per un ampio bacino di consumatori. In alternativa anche una risposta tecnologica di frontiera che comprenda prodotti, combinazioni di prodotti e servizi che risolvono specifiche esigenze di business, con impatto sulla flessibilità, efficienza, efficacia e apertura dei processi di Lottomatica. Qui potete informarvi su come è oggi gestito il gioco Gratta e Vinci.

In palio la possibilità di contribuire potenzialmente al rinnovo del Gratta e Vinci e un viaggio premio nell’avamposto Lottomatica in US. Il viaggio porterà i finalisti per 3 giorni a Boston e Providence, dove sarà possibile visitare la sede statunitense di IGT e dove si potrà incontrare il team dedicato all’innovazione digitale di IGT e immergersi nella cornice della prestigiosa Brown University per vedere in anteprima alcuni esempi di progetti in sviluppo.

Nel caso di progetti davvero meritevoli, l’azienda potrebbe avviare in una fase successiva un percorso di ulteriore sviluppo con il team selezionato. Qui tutte le info relative al regolamento. E qui il form da compilare per partecipare.