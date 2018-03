Così Google sta cambiando tutto sull’indicizzazione

MILANO - Google ha fatto il suo primo annuncio ufficiale per quanto riguarda l'implementazione dell’indicizzazione mobile-first. Una rivoluzione iniziata sicuramente prima di questi giorni, anche se si tratta del primo riconoscimento dell’azienda attraverso i propri canali. I rappresentanti di Google hanno già dichiarato in precedenza che un numero significativo di siti aveva già effettuato la sua migrazione verso l'indicizzazione mobile-first.

Già nel 2016 Google aveva illustrato in dettaglio il piano per cambiare il funzionamento del suo indice di ricerca, spiegando come i suoi algoritmi avrebbero utilizzato la versione mobile dei contenuti di un sito web per indicizzare le sue pagine, per comprendere i suoi dati strutturati e per mostrare frammenti del sito nei risultati di ricerca di Google.

A conferma di quanto già noto, Google ha nuovamente affermato che solo la migrazione dei singoli siti segue le best practice per l'indicizzazione mobile. I siti che utilizzano un design web reattivo o un servizio dinamico sono i più adatti per l'indicizzazione mobile. Quando i siti hanno versioni di contenuti AMP e non AMP, Google preferirà indicizzare le versioni mobili della pagina non AMP.

Che cos'è l'indicizzazione mobile-first?

Nel tentativo di fornire la migliore esperienza per i cercatori su tutti i dispositivi, il bot di Google finisce per indicizzare solo la versione mobile di una pagina. Poiché ora sono in corso più ricerche sui dispositivi mobili che sui browser desktop, questo è un modo per Google di garantire che la maggior parte degli utenti trovi contenuti ottimizzati per il proprio schermo. Se un sito non dispone di una versione mobile-friendly, Google continuerà a eseguire il crawl e l'indicizzazione del sito così com'è. Per essere chiari, non esiste un «mobile-first index»: tutti i contenuti vivranno all'interno dello stesso indice, ma Google ora utilizzerà le versioni per dispositivi mobili, se disponibili.

Le classifiche non saranno influenzate (forse)

Google assicura ai proprietari dei siti che l'indicizzazione mobile-first non avrà alcun impatto sul ranking. Questo è semplicemente un cambiamento al modo in cui il contenuto viene raccolto per l'indice di Google. In altre parole, un sito che ha migrato all'indicizzazione mobile-first non avrà un vantaggio rispetto a un sito che non lo ha ancora fatto. Tuttavia, i contenuti mobile-friendly saranno generalmente classificati più in alto nei risultati di ricerca quando l'utente sta cercando su un dispositivo mobile. Si tratta di una misura in vigore dal 2015.

L'accessibilità mobile è stata a lungo uno dei molti fattori che hanno determinato la classificazione di un sito, ma non è l'unico. Google ha detto che ci potranno essere comunque occasioni in cui una pagina non mobile apparirà più in alto, qualora contenga le migliori informazioni. Tuttavia, l’azienda ha da tempo iniziato a dare la priorità ai siti mobile, basandosi su determinati fattori, tra cui la velocità di caricamento di una pagina. A partire da luglio 2018, infatti, i contenuti a caricamento lento saranno ridimensionati.

I siti che sono stati spostati saranno notificati tramite Search Console, dice Google, e inizieranno a vedere un aumento delle visite da smartphone. Dopo il passaggio, Google mostrerà la versione mobile delle pagine del sito nei risultati di ricerca e nelle pagine di Google.