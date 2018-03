Qui c'è un contest che premia l'imprenditorialità ligure

PORTOFINO - Un contest che mira a valorizzare la creatività e l’imprenditorialità di uno dei territori più belli della nostra penisola, il levante ligure, terra che annovera meraviglie come Portofino, Sestri Levante, Rapallo o Chiavari. Si chiama «Tigullio Crea Impresa» e vi possono accedere tutti i giovani che abbiano avuto delle idee riguardanti il turismo, l’arte, la cultura, il no profit, la salute, il benessere, l’industrial, il design o l’artigianato.

Come partecipare

E’ possibile presentare la propria candidatura fino al 6 aprile 2018. Per partecipare non servono business plan, prototipi o risorse finanziarie: l’unica cosa che conta è avere un’idea imprenditoriale e la voglia di mettersi alla prova. Partecipare è gratuito, perché il talento, l’estro e l’audacia, non devono mai incontrare ostacoli.

La selezione e l’accelerazione

Chiuse le selezioni, una settimana più tardi al Grand Hotel Miramare di Santa Margherita, saranno resi noti i progetti selezionati. E così, il 5-6- 12 maggio tra Rapallo e Chiavari, si svolgeranno le tre giornate di Design Thinking in collaborazione con il dipartimento di Design del Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Genova: una full immersion durante la quale tutor di comprovata esperienza aiuteranno i partecipanti a capire se quella lampadina accesa può superare la prova del mercato. Il 27 maggio la finalissima a Sestri Levante, nell’ex convento dell’Annunziata: cinque team, uno per ogni categoria, si aggiudicheranno il premio di «Tigullio Crea Impresa» dopo la sfida a colpi di pitch e saranno incubati per tre mesi in Wylab.

La scorsa edizione

Un successo che è andato oltre le aspettative e ha sprigionato la creatività di tanti giovani del territorio. Delle 100 domande pervenute in meno di tre settimane, 14 idee sono state selezionate per la finale e 4 di esse si sono aggiudicate i premi di categoria. Tra queste anche BookYourBeach premiata in seguito per la categoria ICT alla Smartcup Liguria e al Premio Nazionale Innovazione di Napoli. «È un orgoglio vedere il territorio unito in nome dei giovani e della loro creatività: tutti i Comuni hanno aderito con convinzione e passione, un messaggio positivo che i ragazzi sapranno cogliere - ha detto Vittoria Gozzi di Wylab -. Siamo certi che come per la scorsa edizione saremo inondati di idee e proposte: ci aspettano due mesi bellissimi e siamo felici di giocarli come un’unica squadra attraversando il Tigullio e alcune delle sue splendide location».