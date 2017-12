Perchè la professione del futurologo è diventata così ambita

MILANO – Le aziende italiane sono alla ricerca disperata di ‘futurologi’, una nuova figura professionale che non è un indovino, un oracolo, un economista e nemmeno un sociologo, ma allo stesso tempo tutte queste cose insieme. Un professionista che non deve indovinare uno scenario, insomma, quanto piuttosto di prevederlo e di interpretarlo su basi scientifiche esatte.

Cos’è il futurologo

In altri Paesi la situazione è diversa in quanto da anni, in numerose università, dalla Germania al Texas, passando per il Giappone, si tengono corsi di Future studies, così da preparare gli studenti con le esatte competenze e sensibilità per analizzare nel migliore dei modi i possibili scenari economici, culturali e sociali del futuro. Come ha spiegato infatti al Financial Times il professor Erik Overland dell’Università di Berlino, «questa attività è quanto di più lontano dalla profezia». Il mestiere, di fatto, ha molto a che fare con la sociologia e l’etnologia, due branche che analizzano il comportamento dell’uomo nel tempo. E, soprattutto, il suo comportamento in base alle tecnologie che ha in mano.

Brian David Johnson, che attualmente insegna all’Università dell’Arizona, è stato tra i primi futurologi impiegati da Intel per capire non tanto le tecnologie del futuro, quanto invece i possibili impieghi da parte degli utenti. «Quando sono stato assunto alla Intel, gli altri pensavano che il mio ruolo fosse un po’ strano» ha spiegato Johnson. Anche oggi, ovviamente, questa professione potrebbe generare qualche scetticismo negli ambienti meno innovativi, eppure va sottolineato che ci sono società come Shell e Rand Corporation che si affidano a futurologi già dagli anni sessanta e settanta.

Anche in Italia le aziende iniziano a cercare dei professionisti in grado di prevedere gli scenari futuri, in modo da permettere alle amministrazioni di prendere delle decisioni ottimali sul lungo termine. Sul piano internazionale, le prime compagnie ad approfittare regolarmente delle competenze del futurologo sono state Volkswagen, Hersheys e Capital One bank. Oggi, tuttavia, di fronte ad una crescente complessità dei mercati, questa esigenza è sentita da tutti i grandi brand, e non solo. Non deve dunque stupire che anche molte realtà italiane, pur chiamandoli spesso con nomi diversi, siano alla costante ricerca di futurologi, figure che però ad oggi latitano sul mercato del lavoro del nostro Paese.

Il corso dell’Università di Trento

Come anticipato, anche in Italia ci si sta muovendo in tal senso: le aziende hanno capito quanto possa essere cruciale analizzare gli scenari futuri, e il mondo accademico sta cercando di rispondere a questa domanda delle imprese con la creazione di corsi ad hoc. L’Università di Trento, per esempio, ha recentemente avviato un Master di secondo livello in ‘Previsione Sociale’, indirizzato non a studenti in cerca del primo lavoro quanto invece a professionisti già inseriti in azienda. Dal 2013 l’Italian Institute for the Future si occupa di introdurre in Italia i Futures studies e l’impiego dei metodi di anticipazione da parte dei decisori politici e del mondo imprenditoriale. Le aziende che hanno investito sui futurologi negli anni passati continuano a farlo con crescente convinzione, e questa è di certo la miglior prova a sostegno di questa particolare professione. Insomma, il nome e la mansione stessa del ‘futurologo’ potranno forse evocare scenari fantascientifici, ma in realtà si sta pur sempre parlando di numeri concreti, di pianificazione e di profitto.

Il raduno italiano dei futurologi

Le imprese più innovative sono dunque alla ricerca di professionisti in grado di analizzare in maniera critica il futuro: non si tratta di immaginare quali saranno le nuove tecnologie, i nuovi prodotti o le nuove tendenze, quanto invece di capire quali saranno i comportamenti delle persone di fronte a determinate tecnologie da sfruttare ulteriormente. La professione del futurologo, infatti, è particolarmente impiegata all’interno dei governi, laddove quasi tutti i governi europei hanno un ufficio che si occupa di queste cose. In Finlandia, per esempio, è stato costituito un gruppo di lavoro al seguito del parlamento. Per i governi è, infatti, molto importante prevedere il futuro, non solo attraverso la data driven innovation e quindi lo studio di dati, ma anche attraverso le previsioni comportamentali di una comunità. Ad aprile 2018 a Bologna, nella sede del Consiglio nazionale delle ricerche, è in programma il secondo incontro dei futurologi italiani, dedicato alle anticipazioni sul lavoro. Un incontro sicuramente importante alla luce dei critici scenari presentati dall’avanzata dell’automazione negli ecosistemi industriali.