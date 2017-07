Cos'è Morning Future, il progetto italiano per il futuro del lavoro

MILANO - Siamo una società in continua trasformazione. L’avvento del digitale, seppur ha generato un gap tra noi e gli altri Paesi del mondo, dall’altra ha fatto cadere anche qui quei pilastri che credevamo intramontabili, soprattutto nel mondo del lavoro. Un mondo in continua evoluzione che cambia con l’ingresso delle nuove tecnologie. Ed è proprio per analizzare da vicino questi cambiamenti che The Adecco Group ha lanciato ‘Morning Future’, il blog italiano dedicato al futuro del lavoro e della società.

Come cambia il mondo del lavoro

Il blog, nato con lo scopo di fornire delle chiavi interpretative e degli spunti di riflessione per leggere la società in continua trasformazione in cui ci troviamo, si struttura in tre sezioni che riflettono le linee guida attorno a cui si sviluppa l’impegno di The Adecco Group: Orientare, Ispirare, Immaginare.

La consapevolezza

«Sono questi i cardini su cui si concentrano le scelte editoriali del progetto – ha commentato Manlio Ciralli, Chief Brand & Innovation della Region Italy, Estern Europe, Mena e India, The Adecco Group -. Interpretare il presente per comprendere il futuro è ciò che Morning Future, con i suoi aggiornamenti costanti, si propone di fare. Non solo focus sul mondo del lavoro che cambia - tra quarta rivoluzione industriale, flessibilità e smart working – dunque, ma anche condivisione di strumenti che permettono di cogliere le innovazioni che ci riguardano da vicino tra sharing economy, uberization, domotica. Il blog ci è sembrato un efficace strumento per interrogarci sull’evoluzione della nostra società e del campo in cui operiamo. Il nostro obiettivo è di mettere a disposizione di chi lo desidera la nostra esperienza e le nostre ricerche nel settore».

La community

Il blog si rivolge a tutti coloro che hanno la curiosità di decifrare il mondo in cui vivono nelle sue sfaccettature e contraddizioni, in modo da avere migliori strumenti per comprendere quello che li aspetta. Un vero e proprio punto di contatto per una community di persone curiose di sapere come cambia il mondo del lavoro, quali sono i trend del momento e la nuova domanda di formazione.