Codemotion chiude un round da 1,5 milioni

ROMA - E’ di 1,5 milioni il round di investimento chiuso da Codemotion, hub di innovazione internazionale e punto di riferimento per una comunità di 570.000 sviluppatori software, avviato nel 2013 da Chiara Russo e Mara Marzocchi. Al round hanno partecipato Barcamper Ventures, Invitalia Ventures e LVenture Group.

Aumento di capitale per Codemotion

L’aumento di capitale punta a rafforzare la vasta community di sviluppatori che ruota intorno all’azienda, consolidare il percorso di crescita internazionale già avviato ed allargare la propria offerta. Per il fondo Barcamper Ventures, che ha guidato l’aumento di capitale, Gianluca Dettori entrerà nel Consiglio di Amministrazione della società. «Il ruolo delle competenze software è centrale per generare crescita e competitività nel mercato IT, un settore che si aggira globalmente intorno ai 625 miliardi di dollari annui. Ma più in generale è cruciale oggi per una maggiore competitività internazionale di qualunque azienda - dichiara Gianluca Dettori, Partner di Barcamper Ventures & Executive Chairman di Primomiglio SGR -. Riteniamo che Codemotion stia costruendo un ecosistema e un’offerta in grado di colmare il gap di skill in questo campo e la crescente domanda delle aziende di sviluppatori software competenti, preparati e sempre aggiornati con le nuove tecnologie».

Occhi puntati all’EduTech

Offrendo alle professionalità del mondo IT, contenuti tecnologici di qualità attraverso le conferenze, le attività di formazione specializzata, di open innovation e di hackathon, Codemotion è diventato un punto di riferimento per gli sviluppatori software, costruendo una valida offerta nel campo dell’Edutech, un mercato in fortissima crescita che si prevede raggiungerà 252 miliardi di dollari entro il 2020. Il ruolo di Codemotion diventa inoltre particolarmente significativo considerando che rapporti di monitoraggio del mercato del lavoro evidenziano come, entro il 2020, in Europa si assisterà ad uno skill gap costituito da 756 mila job opening vacanti proprio nelle professionalità legate al mondo IT e dello sviluppo del software. «Siamo molto soddisfatti di questo investimento perché puntiamo su una startup che mira a diventare il punto di riferimento per tutta la community di developer a livello internazionale - afferma Salvo Mizzi, CEO di Invitalia Ventures -. I prodotti e i servizi sviluppati da Codemotion uniscono un alto corredo tecnologico al valore sociale, in quanto vero e proprio aggregatore delle professionalità più richieste oggi sul mercato del lavoro, senza dimenticare la scalabilità del business. Il nostro investimento vuole anche essere uno stimolo per l’imprenditorialità femminile che contraddistingue Codemotion, composta per l’80% da donne».

La passione per il software

Oggi la società è partner strategico dei maggiori player internazionali del settore come Cisco, IBM, Google, Microsoft, Intel, Red Hat e Oracle, ai quali offre la possibilità di essere connessi ad un network internazionale di 570.000 developer e oltre 500 esponenti di rilievo della tech community Europea. «Siamo estremamente felici di aver chiuso questo round di investimento che ci permetterà di far crescere e consolidare la presenza di Codemotion all’estero in modo veloce e strategico - commenta Chiara Russo CEO e Co-Founder di Codemotion -. Mara ed io siamo partite quattro anni fa con una vision chiara e nel cuore la nostra passione per la tecnologia. Ora, grazie ad un team in continua crescita e con l’entrata dei nuovi soci, potremo raggiungere obiettivi più ambiziosi, diversificando la nostra offerta per aziende e sviluppatori, che sono e rimangono per noi un valore fondamentale».