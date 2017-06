Grants4Apps Italy e Bayer a caccia di startup

MILANO - Un coworking nella sede milanese di Bayer. E’ questa la novità di Grants4Apps Italy che lancia la prima call per selezionare startup digitali e innovative attive nelle Life Sciences, aprendo le porte del suo headquarter.

Grants4Apps Italy e Bayer

La call – aperta fino al 30 giugno 2017 - si rivolge a startup e business idea che – grazie alle tecnologie digitali – rispondono agli obiettivi di business di Bayer per migliorare la qualità della vita di uomini piante e animali. Il programma prevede 100 giorni di incubazione nel G4A Innovation Lab negli uffici di viale Certosa 130 a Milano. Per le startup selezionate oltre a spazi e strumenti di lavoro, un programma di mentorship con i top manager dell’azienda, strumenti hardware e software Microsoft, partner ufficiale del G4A Innovation Lab. Un’opportunità unica per vivere la realtà aziendale di una multinazionale, ottenendo feedback da esperti del settore.

Startup e cultura aziendale

Obiettivo principale di questa nuova fase del progetto è incorporare lo spirito delle startup nella cultura aziendale e introdurre nuovi modelli di business. «Una relazione vincente da cui startupper e dipendenti possono trarre reciproca energia - dichiara Daniele Rosa, Direttore della Comunicazione di Bayer in Italia – contribuendo a rendere Bayer una delle aziende più innovative al mondo».

Come inviare la candidatura

Per candidare una startup scaricare e inviare il modulo compilato in ogni sua parte a: italy.grants4apps@bayer.com. Le startup selezionate riceveranno via mail comunicazione ufficiale e un invito a presentare il proprio progetto il 12 luglio 2017, nell’evento di premiazione organizzato da Bayer in collaborazione con Microsoft.