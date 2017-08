Tre fermati per l'omicidio di Niccolò Ciatti

ROMA - La Farnesina ha confermato la morte di un ragazzo italiano in Spagna, a Lloret del Mar, a seguito di una rissa in discoteca. «La Farnesina conferma il decesso di un connazionale in Spagna a seguito di un'aggressione», si legge in una nota, «La Farnesina e il Consolato Generale d'Italia a Barcellona stanno seguendo sin dall'inizio il caso con la massima attenzione. Il Consolato, che sta prestando alla famiglia ogni possibile assistenza, è in contatto con le autorità locali e al momento sono in corso accertamenti volti a chiarire la dinamica dei fatti». Il ministero degli Esteri non ha reso noto l'identità della vittima. Ma stando alle notizie circolate sui social network e riprese dai quotidiani locali, il ragazzo ucciso è un 22enne fiorentino, Niccolò Ciatti, che abitava a Scandicci.

Il ragazzo italiano è stato ucciso a seguito di una rissa scoppiata in una discoteca di Lloret del Mar, nota località turistica spagnola a 75 chilometri da Barcellona. Lo ha annunciato la polizia della Catalogna, nel nordest della Spagna, che ha reso noto di aver arrestato tre russi per l'omicidio. Nella notte tra venerdì e sabato i Mossos d'Esquadra - la polizia della Catalogna - sono stati chiamati per un pestaggio in una discoteca a Lloret del Mar. Al loro arrivo hanno trovato il ragazzo italiano, 22 anni, gravemente ferito; il giovane è deceduto dopo il suo trasferimento in ospedale. I tre sospettati - 20, 24 e 26 anni - sono tutti fuggiti. Sono stati catturati poco dopo sul lungomare di Lloret del Mar, ha indicato in un comunicato la polizia, che ha aggiunto che dovranno presentarsi di fronte a un giudice. Le liti e le risse tra giovani turisti sono molto frequenti a Lloret del Mar, meta estiva che molte agenzie di viaggio europee offrono con la formula «tutto compreso». La Catalogna è la regione spagnola più visitata e la terza più popolare a livello mondiale con 75 milioni di turisti nel 2016.