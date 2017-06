Incendio a Londra, polemica sulle carenze del piano di sicurezza

LONDRA - Spente le fiamme, restano le polemiche sul piano di sicurezza nella Grenfell Tower, il grattacielo londinese devastato da un incendio nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2017. Al momento i morti accertati sono 12, ma il bilancio potrebbe aggravarsi mentre procedono i soccorsi. Almeno 70 i feriti, decine i dispersi tra cui due giovani architetti veneti, Gloria Trevisan, di Camposampiero e il fidanzato Marco Gottardi di San Stino di Livenza, a Londra da 3 mesi per motivi di lavoro. C'è rabbia fra gli inquilini; David Collins, ex presidente dell'Associazione inquilini della Grenfell Tower, punta il dito contro i gestori del grattacielo e le autorità locali soprattutto in merito ai lavori di ristrutturazione dell'edificio, completati nel 2016 e costati quasi 10 milioni di euro.

Tragedia annunciata?

«Il 90% degli inquilini - ha detto - già nel 2015 aveva firmato una petizione lamentando la cattiva gestione del palazzo e il rischio di incendi». «Continuavamo a ripetere che ci sarebbe voluta una tragedia prima che si accorgessero del pericolo e tenessero conto delle nostre proteste», ha concluso Collins. Una tragedia annunciata, dunque, forse causata da un corto circuito generato da un frigorifero e aggravata dal fatto che, stando alle testimonianze, dispositivi di sicurezza e allarmi antincendio non abbiano funzionato. I lavori di ristrutturazione includevano un nuovo rivestimento delle facciate a cui molti attribuiscono il fatto che le fiamme si siano diffuse così rapidamente. Il papà di Marco Gottardi, che viveva al 23esimo piano del palazzo con la fidanzata Gloria Trevisan, ha confermato di essere rimasto al telefono con i ragazzi fino a quando si sono staccate le comunicazioni. Nell'ultimo contatto il giovane, che all'inizio aveva minimizzato quanto stava accadendo, ha detto che l'appartamento era invaso dal fumo e la situazione iniziava a diventare un'emergenza.