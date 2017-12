New York, attentato a Manhattan: esplosione alla stazione dei bus

NEW YORK - Le stazioni della metro A, C ed E della metro di New York sono state evacuate. C'è stata un'esplosione a New York City, tra la 42esima Strada e l'ottava Avenue, a Manhattan. Lo riferiscono i media statunitensi, che riprendono anche scene di panico tra i presenti e i testimoni dell'accaduto. Una persona sarebbe stata arrestata dopo aver fatto esplodere quella che probabilmente era una bomba rudimentale fatta con un tubo di ferro. L'esplosione è avvenuta proprio nell'ora di punta a Port Authority, la stazione centrale degli autobus, vicino a Times Square, dove transitano ogni giorni centinaia di migliaia di persone.

Un altro attentato a New York City

La polizia e i vigili del fuoco sono sul posto mentre i media americani riferiscono di scene di panico. Al Port Authority Bus Terminal transitano ogni giorno 230.000 persone. E si avrebbe notizia di alcuni feriti. Tra loro c'è anche la persona arrestata, quella che avrebbe fatto esplodere l'ordigno rudimentale per sbaglio. Le sue generalità, però, non sono ancora note. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, l’ordigno artigianale sarebbe esploso in maniera del tutto accidentale mentre veniva trasportato sul luogo dell'attentato.

L'ordigno è esploso prima del tempo per errore

Per questo ha ferito in maniera grave anche la persona che lo stava trasportando allo scopo di realizzare l'attentato nel bel mezzo della folla. Pare che l'ordigno fosse nascosto sotto un giubbotto per non dare nell'occhio. Il presunto attentatore è stato trasportato al Bellevue Hospital. Anche una seconda persona è rimasta ferita, ma non in maniera grave. E non si esclude che l'esplosione abbia ferito altre persone presenti in loco. La Cnn riferisce di due distinte detonazioni perciò è probabile che gli ordigni fossero almeno due e che siano esplosi anzitempo. La Casa Bianca ha reso noto che il presidente, Donald Trump, è già stato informato. Vale la pena ricordare che anche lo scorso 31 ottobre la città è stata vittima di un attentato, poi rivendicato dall'Isis.