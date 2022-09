Cosa può offrirti un’agenzia SEO

Se abbiamo un’attività online e vogliamo aumentare il traffico nel nostro sito non possiamo rinunciare all’implementazione di una strategia SEO. Si tratta di un insieme di tecniche di marketing che hanno lo scopo di posizionare i siti web nei primi risultati del motore di ricerca. Grazie alla SEO il nostro sito può scalare la vetta e farsi notare da tantissimi utenti. Tutte le persone che effettuano una ricerca su Google si soffermano sui primi risultati che trovano, non superando nemmeno la seconda pagina. Questo vuol dire che, per aumentare il traffico e di conseguenza le vendite, dobbiamo conquistare i primi posti. Lo si può fare grazie all’aiuto di Quindo agenzia SEO che può mettere a disposizione diverse strategie di marketing mirate, in base alle nostre necessità. Vediamo di seguito tutto ciò che una web agency specializzata nella SEO può fare per noi.

SEO on-page e off-page

La SEO può essere fatta on-page e off-page. La prima riguarda tutte quelle azioni che si fanno all’interno del proprio sito e su cui si ha un controllo diretto. Parliamo quindi dei contenuti, dell’alberatura del menù, dei collegamenti, della formattazione. La seconda invece si riferisce all’attività di link building, ovvero la costruzione di una catena di link di valore che rimandano al nostro sito. Dato che quest’attività non la si può controllare in prima persona, è più subdola. Dobbiamo stare attenti a non ricevere collegamenti negativi, fittizi, spam, che andranno a penalizzare la qualità del nostro sito. Se ci accorgiamo che riceviamo link negativi, chiediamo ai siti che ci hanno menzionato di eliminarli o chiediamo aiuto al motore di ricerca. Per ottenere buoni risultati di posizionamento a lungo termine, è importante svolgere entrambe le attività, monitorando i progressi periodicamente.

SEO tecnica

Anche se ormai per la creazione dei siti web si utilizzano i CMS, la struttura inizia sempre dal codice HTML. Il lavoro SEO riguarda anche questo aspetto, perché è fondamentale che il sito sia pulito lato codice, quindi bisognerà controllare che l’uso dei tag di intestazione sia corretto, che la struttura di collegamento sia pulita, che il sito sia abilitato per la modalità mobile, che sia veloce, che la navigazione sia intuitiva e che i reindirizzamenti 301 siano implementati correttamente. Se il nostro sito deve essere ancora creato, possiamo impostarlo subito nel modo giusto con un buon lavoro SEO, altrimenti è possibile comunque modificare un sito che esiste già e presenta diversi errori, ma ci vorrà più tempo.

Ricerca di parole chiave

Per dare vita ad una strategia SEO bisogna cercare le giuste parole chiave per cui ci vogliamo posizionare. Alcune keyword sono più competitive di altre, per questo è necessario fare una ricerca approfondita. Ci sono molti fattori che determinano se una keyword può essere di valore, come ad esempio il volume di ricerca, il livello di concorrenza e l'intento di ricerca dell'utente. Alle volte è meglio posizionarsi per una keyword con un volume di ricerca minore, ma più di nicchia per il nostro target.

Creazione di contenuti

Ogni sito presenta più o meno contenuti, testuali e visivi. I testi devono essere chiari, semplici, ma allo stesso tempo accattivanti e coinvolgenti. L’utente deve essere trattenuto all’interno del sito più tempo possibile e per farlo dobbiamo utilizzare le parole. In questo caso un copywriter potrà scrivere dei testi utilizzando un linguaggio in linea con il target. La SEO, senza contenuto, non può funzionare. Questo riguarda anche le immagini, le infografiche, che devono avere un’alta qualità ed essere interessanti per l’utente. Non è facile creare contenuti dato che il mondo online ne è invaso, per questo è fondamentale fare la differenza e realizzare testi di valore, utili e particolari, facendo sempre attenzione ad utilizzare le giuste parole chiave che aiutano nel posizionamento.