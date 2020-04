Coronavirus: RC auto, mercato non si ferma

MILANO - Oltre sette italiani su dieci hanno rinnovato o rinnoveranno regolarmente l’assicurazione auto, nonostante il lockdown per l’emergenza Covid-19. Dei restanti automobilisti, una metà la rinnoverà oltre la scadenza, durante il periodo di mora, e l’altra metà aspetterà di avere idee più chiare o l’inizio della «Fase 2» della crisi. E’ quanto emerge da un’indagine di Nielsen Media Italia per Prima Assicurazioni, condotta su un campione di titolari di polizze in scadenza tra febbraio e giugno 2020. In particolare, il 71,4% degli intervistati dichiara che non intende rinviare o non ha rinviato il rinnovo della polizza sulla prima auto oltre la scadenza. La percentuale sale al 73% se si considerano i proprietari di seconde auto.4,55

Al contrario, il 7,7% degli intervistati non rinnoverà la polizza della prima auto senza una ulteriore riflessione e il 5,5% non intende acquistare una nuova polizza prima della fine dell’emergenza. Per la seconda auto, sia gli automobilisti che vogliono avere idee più chiare sia quelli che aspettano la fine del lockdown sono il 6,4%. Ad oggi, il decreto «Cura Italia» prevede la possibilità di estendere la copertura fino a 30 giorni oltre la scadenza per le polizze da rinnovare entro il 31 luglio. Inoltre, i proprietari di auto e moto possono richiedere la sospensione della polizza, nel caso abbiano uno spazio privato, come ad esempio un garage o un cortile, in cui mantenere il veicolo.

Risparmiare sulla polizza

L’emergenza Covid19 non sembra aver spostato più di tanto le abitudini degli italiani in termini di Rc auto e il settore dimostra di aver tenuto meglio di altri nella difficile fase dell’economia. In questo contesto, aumenta la quota di automobilisti che ricorrono a un’assicurazione online. Nel periodo di lockdown il 4,5% degli intervistati ha sottoscritto o sottoscriverà per la prima volta una polizza con una compagnia diretta per la prima auto, il 9,2% ha fatto o farà lo stesso per il secondo mezzo.

Poco più di un automobilista su dieci si preoccupa di risparmiare sul rinnovo della polizza. Il 9,1% degli intervistati ha ridotto o ridurrà le coperture per spendere meno sulla prima auto con la stessa compagnia assicurativa, mentre il 2% cercherà di risparmiare cambiando assicurazione. Per la seconda auto solo il 5,7% ha tagliato o cercherà di tagliare i costi della polizza senza cambiare compagnia, mentre il 2,4% ha deciso un cambio di assicurazione.

Moto

I motociclisti italiani sono leggermente più cauti degli automobilisti per il rinnovo della polizza, probabilmente perché per molti le due ruote sono un mezzo utilizzato nel tempo libero. Il 66,2% degli intervistati ha acquistato o acquisterà normalmente la polizza prima della scadenza nonostante il periodo di lockdown. Non ha rinnovato o non rinnoverà la polizza fino a quando non avrà informazioni più chiare l'8,6% dei motociclisti intervistati, mentre il 9,4% aspetterà la fine dell'emergenza per rinnovarla.

Anche tra i motociclisti cresce l'attenzione all'offerta online per la polizza. Un 5,8% dei motociclisti, infatti, ha sottoscritto o sottoscriverà l'assicurazione con una compagnia diretta per la prima volta.