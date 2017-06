Il Generation Hotel della Val Pusteria!

A casa non resta nessuno. Quest’estate si va in vacanza tutti insieme: nonni, genitori, ragazzi e bambini. In Val Pusteria c’è il «generation hotel» ideale per le famiglie, anche quelle allargate, specializzato in servizi e spazi per ospiti di ogni generazione, con il privilegio di lasciare a tutti la libertà di vivere la vacanza come meglio preferiscono. È l’Hotel & Spa Falkensteinerhof di Valles (BZ), ad un passo dall’area escursionistica Gitschberg Jochtal in cui scoprire vette e paesaggi scegliendo percorsi di diverse difficoltà: dagli itinerari per giovani genitori con il passeggino, passeggiate rilassanti nella natura, sentieri per escursionisti più avventurosi. D’altronde con l’AlmencardPLUS l’uso di mezzi pubblici e funivie è gratuito. Così i nonni possono prendersi i loro tempi, andando alla scoperta di vecchi castelli, musei e masi, magari alternando le passeggiate ai giri in bici elettrica, disponibile gratuitamente in hotel; i genitori possono rigenerarsi dopo un’avventura ad alta quota o un tour in mountain bike, nel centro wellness Acquapura SPA su 1.000 m²; i teenagers possono scegliere tra bici, golf, rafting sul fiume e tante attività nella natura da condividere con chi vogliono, e i bimbi hanno tanti spazi per giocare, assistenza ed animazione.

Mountain Bike (Falkensteiner Hotel & Spa Falkensteinerhof)

Dopo il divertimento, a pranzo e cena ci si ritrova insieme ai grandi tavoli per famiglie. Le camere dell’Hotel & Spa Falkensteinerhof, inoltre, sono organizzate come ampi spazi e stanze separate per ragazzi e nonni. Fino al 28 novembre 2017, con l’offerta «Generations» più generazioni ci sono in famiglia, più grande è il risparmio: per 2 generazioni c’è il 10% di sconto, per 3 generazioni il 20%. È in incluso, oltre al trattamento pensione ¾ plus, ingresso nel centro benessere, programma di attività e di intrattenimento giornaliero, un cocktail per tutta la famiglia, una cena speciale e una foto ricordo a fine soggiorno. Con una vacanza di almeno 5 notti c’è in regalo un solepool per tutti. Il prezzo è da 76 euro a persona a notte.

Per informazioni: Hotel & Spa Falkensteinerhof****

Via Pichl 21, 39037 Valles (BZ)

Tel. 0472 547165