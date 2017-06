Cuba: la crociera che non c'era

Un modo nuovo di conoscere da vicino Cuba e la sua cultura, quello proposto da ViaggiOggi, esclusivista per il Centro Nord Italia di Celestyal Cruises. La nave Celestyal Crystal è definitivamente salpata per Cuba, dopo 4 anni di presenza stagionale, e per tutto il 2017 sono in programma splendide crociere di otto giorni e sette notti. Si tratta di un tour unico, che copre tutta l’isola grazie alla nave di media dimensione, in grado di attraccare comodamente nei porti più esclusivi, unendo il piacere di svegliarsi ogni mattina con un diverso (e splendido!) panorama e la comodità di un soggiorno all inclusive nelle eleganti cabine di lusso. Grazie alla collaborazione con le realtà locali Celestyal Cruises offre un itinerario che consente di assaporare tutte le sfumature della realtà cubana. Viaggiare in nave consente di rendere l’itinerario più emozionante e vario, toccando anche la vicina Giamaica, e vivere il Mar dei Caraibi in tutta la sua magia. Si parte naturalmente da L’Avana, dove si trascorrono due giorni: la capitale è un mix di storia, cultura, colori e locali resi celebri da romanzi e film.

La nave Celestyal Crystal è definitivamente salpata per Cuba (ViaggiOggi.it)

Il fascino romantico della città vecchia è quel che fa innamorare di Cuba al primo assaggio! Si salpa poi alla volta di Isle of Youth, per ammirare il mare cristallino di Frances Bay, una delle più belle spiagge dove rilassarsi e fare snorkeling. La sosta a Cienfuengos, situata sulla costa meridionale,permette di entrare in contatto con la Cuba del Sud, che conserva intatta l’atmosfera antica. Da qui con un’escursione si può raggiungere anche Trinidad, il cui centro storico di epoca coloniale è patrimonio dell’Unesco. Continuando a costeggiare il lato sud di Cuba si fa una deviazione per arrivare a Montego Bay, in Giamaica. Le sue spiagge si aprono su un mare trasparente e sono circondate da colline verdissime, donando la sensazione di trovarsi in un vero paradiso terrestre. Ultima tappa, prima del rientro a L’Avana risalendo la costa nord di Cuba, è Santiago de Cuba. Situato all’estremità orientale dell’isola è il centro della cultura Afro-Cubana e una delle città più vivaci della scena musicale.

Il costo della crociera (volo escluso) parte da 869 euro a persona, e il trattamento a bordo è all inclusive per quanto riguarda tutti i pasti, le bevande e gli intrattenimenti e due escursioni. Con la nuova formula Sea More proposta da Celestyal Cruise anche le mance e tutte le tasse sono incluse. La crociera a Cuba con Celestyal Crystal è in programma tutto l’anno, con partenze ogni settimana.