Studentessa inciampa a Porta Susa e viene travolta da un treno

TORINO - Incidente mortale questa mattina nella stazione di Porta Susa a Torino, dove ha perso la vita una quindicenne che aspettava il treno che l'avrebbe portata a Vercelli, dove frequentava il liceo musicale. Erano da poco passate le 7 quando Beatrice Inguì, una quindicenne di Rivoli, è stata travolta dal treno regionale 2005 diretto a Milano, rimanendo incastrata sotto il convoglio, al binario 4. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la giovane sarebbe inciampata e sarebbe caduta fra i binari. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco, ma per Beatrice non c'è stato nulla da fare.

L'incidente è avvenuto sotto gli occhi attoniti di alcuni compagni di scuola della 15enne, che come tutte le mattine prendevano il treno per raggiungere Vercelli. La polizia ferroviaria di Porta Susa ha acquisito i filmati di sorveglianza per verificare che cosa sia accaduto. Il traffico è ancora interrotto in attesa delle operazioni di polizia giudiziaria.