Cane «giustiziato»: animalisti sul piede di guerra, c'è anche una taglia

GATTINARA - Sta montando l'indignazione in rete per quella che appare come una vera e propria «esecuzione» a colpi di pistola ai danni di un cane, il cui corpo è stato trovato tra Gattinara e Rovasenda. Diverse associazioni animaliste stanno seguendo la vicenda e cercando di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili, per indviduare gli artefici del brutale gesto.

Le associazioni impegnate

L’associazione «Aidaa» ha messo una «taglia» di 5mila euro per chi fornirà indicazioni: «Non si accettano segnalazioni anonime e che non siano successivamente correlate da una denuncia formale alle forze dell’ordine che stanno indagando su questa orribile vicenda», hanno scritto dall'Aidaa. I volontari possono essere contattati al 347.269949. L'associazione Quattro Zampe invece ha scritto sulle sue pagine social: «Se qualcuno riconosce il cane lo segnali, anche in forma anonima, per aiutare le indagini. Il meticcio, infatti non era microchippato e quindi risalire all'autore di questa uccisione potrebbe essere difficile. Aiutare le autorità sarebbe un gesto di civiltà e nell'interesse della sicurezza di tutti».