Due incidenti mortali a Pasqua: vittime un 17enne e una 90enne

VERCELLI - Un ragazzo di 17 anni e una donna di 90 anni hanno perso la vita in due diversi incidenti stradali la domenica di Pasqua. Maria Piana di valle Strana nel Verbano-Cusio-Ossola ha perso la vita a a Balmuccia, all’altezza delle cave Giavine Rosse, lungo la provinciale 299. Il conducente della Golf sulla quale viaggiava, il figlio Roberto di 53 anni, ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada ed andando a sbattere contro alcune rocce. L'anziana è stata estratta viva dalle lamiere dai Vigili del fuoco, ma è spirata poco dopo per complicazioni cardiache. Solo qualche graffio per il conducente.

Lutto a Mollia

Gianluca Camaschella, diciassettenne di Mollia, ha sbandato in sella alla sua moto lungo la strada provinciale 82 sul territorio comunale di Rassa , andando a sbattere contro un guardrail. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il 17enne avrebbe perso il controllo della moto dopo aver effettuato un sorpasso. Il ragazzo frequentava la classe quarta all’istituto alberghiero Pastore di Varallo.