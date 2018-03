La barista gli chiede di pagare, lui la aggredisce: rissa al Primavera

VERCELLI - Pretende di non pagare il conto e poi aggredisce la barista: scoppia la rissa. I fatti risalgono a mercoledì sera quando un avventore di origini nordafricane ha bevuto diversi drink nel bar-pizzeria Primavera di via Paggi. Al momento di pagare quanto dovuto l'uomo ha provato a uscire dal bar senza pagare, ma è stato fermato dalla barista che gli ha chiesto di saldare i debiti. A quel punto lo straniero avrebbe reagito con violenza e le altre persone che si trovavano all'interno del locale sarebbero corse in aiuto della donna. Ne è nato un parapiglia dove il marocchino ha avuto la peggio ed è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso cittadino. Sulla vicenda sono in corso le indafini da parte della Questura di Vercelli.