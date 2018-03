Gattinara, depredato il cimitero

GATTINARA - Ladri di rame in azione a Gattinara, dove sono state portate via almeno 31 grondaie dal cimitero del paese. Il furto è stato segnalato da alcuni cittadini che si sono recati a trovare i loro cari defunti e hanno trovato le sepolture danneggiate. Guardando meglio poi, hanno notato che le canaline erano state rubate. Nessuno si è accorto della presenza dei ladri, il camposanto si trova in una posizione defilata e per essere ancora meno visibili pare che i malviventi si siano introdotti nel cimitero da uno dei cancelli posteriori.