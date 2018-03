Rissa fra bande di stranieri all'ex Montefibre

VERCELLI - Rissa fra gruppi di stranieri sabato notte in via Caduti sul Lavoro, fuori dai locali dell’area ex Montefibre, zona molto frequentata da giovani. Ad affrontarsi a suon di schiaffi, pugni e calci due bande: una composta da albanesi, l’altra da marocchini. Un giovane è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, per le ferite riportate nella rissa. Sul posto è intervenuta una volante della polizia di Stato e ora le indagini sono affidate alla Questura cittadina.