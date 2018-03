Caluso, incidente mortale per un 52enne di Cigliano

CALUSO - Incidente mortale questa mattina a Caluso, dove un 52enne di Cigliano è andato a schiantarsi contro un palo della luce a bordo della sua Grande Punto per poi finire in un fosso. L'automobilista è deceduto poco dopo lo schianto, avvenuto intorno alle 7 nella frazione di Arè, in via Duca degli Abruzzi. L'auto è andata in fiamme dopo il botto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Ivrea, i sanitari del 118 e i carabinieri di Chivasso. La statale 26 è stata chiusa al traffico per circa un'ora per i rilievi del sinistro.