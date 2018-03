Palazzolo, grave un motociclista finito fuori strada

PALAZZOLO - Incidente ieri pomeriggio intorno alle 18 a Palazzolo, dove un uomo, Pier Carlo Mocca 50enne di Lamporo, ha perso il controllo della propria moto di grossa cilindrata finendo in un fosso. Il 50enne è stato elitrasportato al Cto di Torino, dove è ricoverato in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il centauro, che procedeva in direzione Fontanetto Po, avrebbe urtato una bicicletta condotta da un 17enne di Saluggia che viaggiava sulla provinciale, finendo fuori strada. Il ciclista ha riportato solo qualche graffio, ma è stato ricoverato per accertamenti all'ospedale di Casale Monferrato.