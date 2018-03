Due minorenni denunciati per furto d'auto

VERCELLI - Un 16enne ed un 17enne, residenti rispettivamente nelle province di Asti e Pavia sono stati denunciati dai carabinieri di Vercelli perché ritenuti responsabili, in concorso fra loro, di un furto aggravato su autovettura, nonché di altri due tentati furti su auto e di danneggiamento. Alle 18:30 del 19 marzo, i militari operanti erano intervenuti in questa via Cena a richiesta pervenuta al NUE 112 da un 27enne del luogo che aveva segnalato di aver appena subito un furto sulla propria auto, lasciata momentaneamente in sosta. Il derubato riferiva ai militari che i due ladri, fuggiti vedendolo accorrere, mediante effrazione della portiera del veicolo si erano impossessati del suo giubbotto e di altri capi di abbigliamento lasciati sul sedile, fornendone una descrizione dell’aspetto e dell’abbigliamento che indossavano. Le immediate ricerche hanno permesso ai Carabinieri di rintracciare, solo pochi minuti dopo, due ragazzi che corrispondevano esattamente alla descrizione fornita dalla vittima. Poche domande rivolte ai giovani sono bastate per ottenere una immediata confessione, i minori hanno riferito di essere stati loro a rubare i vestiti al 27enne e di averli riposti nella cantina della nonna di uno dei due, residente a pochi passi dal luogo del loro controllo, dove tutta la refurtiva è stata successivamente rinvenuta.

Hanno tentato di rubare anche su altre auto

I due giovanissimi, inoltre, hanno anche riferito ai Carabinieri che, oltre al furto dei vestiti, avevano anche cercato di rubare su altre due auto in sosta sulla stessa via Cena, dove un immediato sopralluogo consentiva di verificare che altri due sportelli di vetture erano stati danneggiati nel tentativo di accedervi. I due minori, pertanto, venivano deferiti alla Procura per i Minorenni di Torino per furto aggravato, tentato furto e danneggiamento ed affidati ai loro genitori.