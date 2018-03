Vercelli, scappò dopo aver investito una ciclista: denunciato

VERCELLI - La polizia Municpale di Vercelli è riuscita a risalire al pirata della strada che lo scorso 13 marzo ha investito una ciclista all’incrocio tra corso Degregori e piazza Solferino, senza soccorrerla. Si tratta di un cittadino egiziano classe 1994 residente a Magenta per il quale sono scattate una denuncia per l’uso di documenti falsi, il fermo del veicolo per 3 mesi, una multa da 5mila euro e un'altra per omissione di soccorso.

La patente falsa

Quel giorno il giovane avrebbe urtato la bicicletta e in un primo momento si sarebbe fermato ad aiutare la ciclista, salvo poi dileguarsi subito con una scusa. Diversi testimoni oculari però ne hanno preso la targa, permettendo ai vigili di risalire al guidatore. Gli agenti quando si sono recati presso l'abitazione dell'egiziano lo hanno trovato in possesso di una patente internazionale palesemente falsa, con errori grammaticali e anagrafici.