Gattinara, strano incendio alla ex Pozzi

GATTINARA - Strano incendio nella notte nel cantiere dell'ex Ceramica Pozzi di Gattinara, dove sono andate distrutte due ruspe della ditta che sta bonificando l'area. I mezzi da lavoro avrebbero preso fuoco contemporaneamente, fatto che farebbe escludere la casualità dell'evento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno circoscritto e spento il rogo con un intervento di oltre due ore. Accertamenti sono in corso per chiarire le cause dell'incendio e individuare eventuali responsabilità.