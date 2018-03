San Germano Vercellese, picchiò un agente nel 2013: incarcerato

SAN GERMANO VERCELLESE - Un 33enne di origini colombiane, W.A. residente a San Germano Vercellese è stato arrestato dai carabinieri in conseguenza dell’emissione di un ordine di esecuzione per la carcerazione da parte dell’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Vercelli. L'uomo, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, è stato trasferito nella Casa Circondariale di Vercelli per concorso in resistenza a pubblico ufficiale, relativa ad un episodio avvenuto nel 2013, quando l’uomo aveva commesso il reato contestatogli durante un controllo eseguito dalle forze dell’ordine nei confronti suoi e di una seconda persona in San Germano Vercellese.