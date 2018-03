Calci e pugni ai carabinieri perché non gli danno un passaggio

BORGO VERCELLI - Un 42enne di Sesto San Giovanni è stato arrestato dai carabinieri di Borgo Vercelli per violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo nella serata di venerdì scorso dopo aver trascorso la notte alla discoteca Il Globo è stato lasciato a piedi dai suoi amici e forse perché ubriaco ha deciso di chiedere aiuto al 112. Una pattuglia dell'Arma è giunta sul posto intorno alle 3:30 e in un primo momento non tutto è filato liscio: il 42enne avrebbe chiesto ai carabinieri come poter tornare a casa ricevendo come risposta i numeri di telefono del servizio taxi ed informazioni sui treni diretti a Milano che sarebbero stati utilizzabili ormai di lì a poco, ottenendo un cortese ringraziamento.

All'improvviso l'aggressione

Tuttavia, mentre gli stessi militari si apprestavano a risalire sull’auto di servizio, venivano nuovamente raggiunti dal 42enne che, improvvisamente alterato, con tono arrogante ed aggressivo pretendeva di essere accompagnato a casa direttamente da loro con l’auto militare, inveendo e minacciandoli di morte qualora non l’avessero accontentato e colpendoli con calci e pugni, per poi fuggire verso la campagna. Dopo un breve inseguimento l’uomo veniva raggiunto, bloccato e tratto in arresto perché ritenuto responsabile di violenza, minaccia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, quindi condotto in caserma e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Vercelli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.