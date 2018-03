Gattinara, in vendita le sedie della parrocchia

GATTINARA - Curiosa iniziativa del parroco di Gattinara, don Renzo Delcorno, che ha deciso di mettere in vendita le circa 200 sedie della sua parrocchia di San Bernardo, per comprarne di nuove per la chiesa di via Cossato. Il sacerdote ha spiegato a La Stampa di Vercelli: «Abbiamo ordinato 250 sedie in legno, più solide di quelle attuali e quelle vecchie abbiamo deciso di venderle. Chiediamo dai 6 ai 10 euro l’una, in base al numero di sedie acquistate da ciascuno. Ovviamente poi ci affideremo al buon cuore delle persone, dato che questa operazione ci permetterà di ammortizzare in parte la spesa per le nuove sedie, che costano 50 euro l’una; abbiamo scelto quelle col miglior rapporto qualità-prezzo».

Ritiro disponibile da giovedì

Da giovedì prossimo sarà possibile recarsi in parrocchia a ritirare le sedie, mentre venerdì arriveranno già quelle nuove. «Ritirandole in quella occasione - dice il parroco - evitiamo di spostarle più volte».