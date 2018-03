Vercelli, altra auto si cappotta in via Benadir

VERCELLI - Altro ribaltamento in meno di un mese in via Benadir, all'altezza dell'incrocio con via Bengasi, dove ieri nel tardo pomeriggio due vetture si sono scontrate. Una Mini è finita ribaltata sul fianco mentre una Ford ha riportato danni al cofano. La conducente della Mini, una donna di 58 anni, è stata trasportata in ospedale per accertamenti ma non sarebbe ferita gravemente, mentre risulta illeso il 34enne a bordo della Ford.

La multa per la targa di prova

Sul posto oltre i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e il personale medico del 118 anche la polizia Municipale che ha sottoposto il 34enne all'etilometro, risultato negativo, e ha rilevato che la Ford era provvista unicamente di targa di prova, mancando però sulla vettura il titolare della vettura o suo delegato: inevitabile l'irrogazione delle sanzioni del caso.