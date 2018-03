Carabinieri arrestano madre e figlio

VERCELLI - Intervento dei carabinieri al Carrefour Market di via XX settembre, dove i militari hanno arrestato madre e figlio, una 50enne e un 22enne di Vigevano. I due erano già stati fermati dalla sicurezza del supermercato per aver tentato di rubare una bottiglia di superalcolico, che hanno allertato le forze dell'ordine. Quando i militari hanno tentato di caricare il 22enne sulla loro auto la madre del giovane si è scagliata contro i carabinieri, sferrando calci e pugni. A quel punto gli agenti hanno proceduto al fermo della donna e alla denuncia dei due per violenza, minaccia, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Il 22enne invece dovrà rispondere anche di rapina impropria.