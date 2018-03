Tangenziale Nord in tilt per incidente

VERCELLI - Incidente con feriti questa mattina intorno alle 8 lungo la tangenziale Nord, dove si registrano lunghe code. Coinvolte due auto, una Alfa Romeo grigia condotta da una signora di Novara, e un’Alfa Romeo rossa con invece al volante un uomo di Vercelli. Entrambi i conducenti sono stati trasportati all'ospedale Sant'Andrea per accertamenti e non sarebbero gravi. I Vigili del fuoco sono ancora al lavoro per la rimozione dei due veicoli incidentati e quindi si consigliano percorsi alternativi per raggiungere la città.