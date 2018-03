Candelo piange la ventenne Giorgia Gallo

VERCELLI - La comunità di Candelo è in lutto per la scomparsa di Giorgia Gallo, 20 anni, avvenuta ieri, sabato 10 marzo, in un incidente avvenuto a San Germano Vercellese. La giovane, originaria di Gattinara, era al volante di una Fiat Grande Punto e stava rientrando a casa quando, in un tratto rettilineo della Provinciale, ha perso il controllo del mezzo. L'auto si è ribaltata e l'urto non ha lasciato scampo alla giovane. All'arrivo dei soccorsi, per Giorgia Gallo, purtroppo non c'era più nulla da fare: era deceduta sul colpo. Questo è il secondo grave lutto che colpisce la cittadina alle porte di Biella. A Natale, per un malore, era scomparso il vice sindaco Giuseppe Lacchia. Ora un altro dramma per la comunità.