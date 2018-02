Uomo denunciato per truffa e insolvenza fraudolenta

VERCELLI - Noleggia un'auto e la paga con un assegno, acceso su un conto corrente inesistente. A venire denunciato dai carabinieri per truffa e insolvenza fraudolenta è stato un 48enne, già gravato da pregiudizi penali per reati contro il patrimonio. Qualche tempo fa era entrato in un concessionario di Vercelli e preso in prestito una vettura, per un breve periodo. Poi l'aveva restituita alla titolare, una donna di 43 anni, pagando il dovuto. Peccato che lei, mandato l'assegno all'incasso, si era accorta di essere stata raggirata. Nessuno conto corrente corrispondeva al documento. Si era così rivolta ai catabinieri, che hanno scoperto l'identità del truffatore.