Ad AlpInnoCT l'incontro sul trasporto merci combinate e salvaguardia ambientale

VENEZIA - Migliorare la pianificazione del trasporto combinato, rafforzare percorsi alternativi per le principali traiettorie di trasporto, ispezioni più rapide dei vagoni merci, eliminazione dei ‘colli di bottiglia’ ma anche l'introduzione di una gestione delle infrastrutture a livello europeo e maggiori incentivi per il trasporto combinato. Sono alcuni dei temi emersi dai 15 partner che l'8 e 9 maggio scorsi hanno partecipato alla conferenza intermedia del progetto ‘AlpInnoCT’ (Alpine Innovation for Combined Transport) a Prienam Chiemsee (Germania), per discutere del trasporto merci alpino e della salvaguardia ambientale.

Il progetto, finanziato dal programma Interreg Spazio Alpino2014-2020 con 3 milioni di euro, punta a sviluppare soluzioni ispirate dal mondo industriale per aumentare l'efficienza e la pianificazione del trasporto combinato. Le misure proposte verranno in parte applicate nei due corridoi-pilota del progetto AlpInnoCT: Trieste-Bettembourg e Verona-Rostock.