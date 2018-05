Sequestrato un camion con 20 tonnellate di rifiuti pericolosi

VENEZIA - Un camion che trasportava 20 tonnellate di rifiuti classificati come potenzialmente «tossico-nocivi», è stato sequestrato dalla polizia locale di Mira (Venezia), dopo aver scoperto che il mezzo viaggiava con documenti irregolari. E' probabile che ora la Procura disponga analisi approfondite sui fusti. Il camion è stato fermato sulla statale Romea. La pattuglia della polizia locale ha deciso di fermare d'iniziativa per un controllo il Tir, appartenente aduna ditta di trasporti di Catania.

Ad attirare l'attenzione degli agenti bolle e documenti non corretti. Il conducente, un59enne siciliano, ha subìto il ritiro della patente e dovrà pagare una multa di 3mila euro. Gli accertamenti continuano per capire cosa effettivamente sia custodito nei fusti, oltre alla probabile presenza di solventi, materiali esausti e scarti di lavorazione. Sul posto, per scongiurare l'eventuale presenza di sostanze radioattive, è intervenuto anche il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco, che non rilevato nulla di anomalo.