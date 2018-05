Le sigarette elettroniche vanno in fiera, a Verona

VENEZIA - Dal 19 al 21 maggio a Veronafiere è in programma la 4/a edizione di Vapitaly, la rassegna internazionale del Vaping e della e-cigarette. Nei tre giorni di manifestazione (sabato e domenica la fiera sarà aperta al pubblico, lunedì ingresso riservato agli operatori), Vapitaly diventerà il punto di riferimento per l'intero comparto della sigaretta elettronica, per produttori di hardware e aromi, per vaper e appassionati, oltre che momento di confronto istituzionale con gli esponenti della politica chiamati a discutere della riforma del comparto.