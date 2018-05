Venezia, al Festival Internazionale della Danza ci saranno anche film a tema

VENEZIA - Playtime di Jacques Tati, Pina di Wim Wenders, Mister Chocolat con Omar Sy e James Thierrée, Anevening of Dance Construction di Simone Forti: sono alcuni titoli del ciclo di film, relativi non solo alla danza, ma anche al movimento, al ritmo, al corpo, in programma al 12/o Festival Internazionale di Danza Contemporanea (22 giugno-1 luglio) della Biennale di Venezia. Scelti dalla direttrice Marie Chouinard, i film - che si potranno vedere ogni pomeriggio nel Giardino della Marceglia all'Arsenale - colgono l'arte della coreografia in ogni espressione umana e offrono sguardi diversi sulla danza es ul mondo artistico, affiancando gli spettacoli in programma.