Lotta alle zanzare, stanziato 1 milione di euro

PADOVA - Oltre un milione di euro per la lotta alle zanzare, soprattutto le fastidiosissime 'tigre', e i ratti è stato stanziato dal Comune di Padova per i servizi di disinfestazione e derattizzazione delle aree verdi in città. Il provvedimento ha l'obiettivo di migliorare la vivibilità di parchi e giardini e tutelare la salute pubblica. La Giunta ha dato il via libera alla gara a evidenza pubblica per questi servizi, che verranno affidati per cinque anni per un importo complessivo di 1.175.000 euro. Il bando, suddiviso in lotti, prevede anche azioni per il contenimento della popolazione di colombi.