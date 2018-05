Zaia, in Veneto poca sanità privata ma di qualità

VENEZIA - «Abbiamo fatto la scelta di aver un numero limitato di strutture sanitarie private, il 12% la percentuale più bassa d'Italia, ma di investire sulla qualità dei privati. Villa Salus di Mestre è l'esempio di una realtà che si è saputa evolvere, specializzare e quindi eroga servizi di alta qualità». Così Luca Zaia, governatore del Veneto, a margine dell'inaugurazione a Villa Salus della nuova Rmn e il nuovo ambulatorio di Chirurgia della mano e della spasticità.

Zaia ha elogiato le attività dell'ospedale, diretto da Mario Bassano, volte a un miglioramento della propria offerta sotto il profilo delle strumentazioni tecnologiche e per i servizi specialistici. «Fare network tra pubblico e privato è un aspetto prezioso al giorno d'oggi nel mondo della sanità - ha detto Zaia - Credo ci siano i presupposti per il riconoscimento quale centro di eccellenza a Villa Salus per la Chirurgia della mano e della spasticità. Le nuove tecnologie e l'alta specializzazione sono proprio alcune delle caratteristiche degli ospedali del futuro».