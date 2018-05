Dipendenza da smartphone, in Veneto ce l'ha un ragazzo su 5

PADOVA - Nella fascia d'età 11-13 anni, un ragazzo su cinque presenta i sintomi della dipendenza da smartphone ed è più esposto al rischio di divenire vittima di bullismo. Il dato emerge dalla ricerca ‘Ri...mettiamoci la faccia’, svolta nell'anno scolastico 2017/18 da Consulta del Volontariato, Fondazione Antonveneta, Centro Servizio Volontariato e associazione Genitori Attenti su un campione di 800 ragazzi in provincia di Padova (maschi al 47%, italiani al 94%).

L'indagine riguardava la correlazione bullismo-dipendenze e comprendeva anche il questionario Smartphone Addiction Inventory (Spai), usato per la prima volta in Italia su questa fascia d'età. Il 92% dei ragazzi dichiara di possedere un telefono, l'81% dichiara di avere libero accesso a Internet (contro il 10% che accede esclusivamente in presenza dei genitori) e Il 44% afferma di non avere alcuna restrizione nell'utilizzo dello smartphone. Dall'indagine inoltre emerge che chi non pratica sport è più bersagliato dai bulli.